ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة جاءت لتغطية خسارته في مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا وتوجيه الأنظار نحو ليبيا من أجل التمويه على مشكلته الأساسية.

كرموس وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد أضاف:” يتوقف هذا التصعيد من الرئاسة المصرية عند هذه التصريحات فقط وألا يتطور إلى التدخل العلني لأن التدخل موجود مسبقا وإلا فإن الوضع سيكون كارثيا على المنطقة وسيكون ضد الشرعية الدولية”.

وإختتم عضو مجلس الدولة الموالي لتركيا تصريحه بالقول:” على الحكومة أن تعول على العقلاء في الجيش المصري حتى لا ينزلقوا في هذا المنزلق “.