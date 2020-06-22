ليبيا – وجه رئيس لجنة الدفاع والامن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب تحية وتقدير لمصر شعباً وقيادةً والذي بخطاب السيسي كانت نقطة إنطلاق تنفيذ إتفاقية الدفاع العربي المشترك وفق ميثاق جامعة الدول العربية.

المبهوب أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الموقف طبيعي وفق إتفاقية الدفاع العربي المشترك والدور المناط بمصر كونها أكبر الدول العربية هي حماية اشقائها ضمن إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

وأردف :”مصر ليس لها مصلحة ولا مطامع إستراتيجية في ليبيا، مصر الآن بدأت تأخذ دورها الطبيعي بحماية الدول العربية مع اشقائنا الدول العربية التي أعلنت المساندة على الإمارات و مصر للوقوف بوجه مشروع الدولة العثمانية القديم الجديد بمساعدة أذناب اردوغان و عملائه الخونة في طرابلس الذي قامت القيامة بعد خطاب الرئيس المصري لأنه مشروعه قاب قوسين او أدنى من ضمن المشاريع الفاشلة وليس عليهم إلا المغادرة والجلوس في مقاهي اسطنبول”.

كما إستطرد حديثه :” عندما جلس الوهم أردوغان على كرسيه ووضع خريطة ليبيا للأسف يطبلون و يصفقون له عملائه على هذا الموقف و الهدف كان الاستحواذ عى ثروات البلاد ليكون بوضع شروط قوية مستقبلاً عندما تصل ليبيا للإستقرار لكن هذا المشروع و الشروط التي وضعها بإنسحاب الجيش أمور لن تحصل ولا يمكن لها أن تحصل مادام القوات المسلحة متمرسة على الخط ضمن الإلتزام الدولي وها هي الدول العربية جاءت لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والأمر سيكون أبعد من ذلك بتحرير ليبيا وتخليصها من الارهاب والمتطرفين”.

وأكد على أن خطاب السيسي كان واضح و صريح، مثمناً أعيان و مشائخ القبائل سواء في ليبيا أو مصر لأنهما شعب واحد والعلاقات الإجتماعية واحدة كما أن الأمن القومي للشعبين واضح حيث كان رسالة لجماعات الاخوان المسلمين وأذنابهم في انقرة وطرابلس.