ليبيا – استنكر مجلس الدولة الإستشاري بقيادة عضو جماعة الاخوان خالد المشري اليوم الإثنين بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي أثنى من خلاله على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي قال البيان بأنه لوح من خلالها بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا.

مجلس الدولة أعلن في بيانه رفضه لتصريحات الرئيس المصري، مؤكداً أنها تهديد لأمن ليبيا واستقرارها وتنم عن حقد تجاهها حسب زعمهم، مشيراً إلى أن مصر يكفيها أن تغلق حدودها مع ليبيا للحفاظ على أمنها القومي.

ورأى المجلس الموالي لتركيا أنه من حق حكومة الوفاق غير المعتمدة بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وفقًا للإتفاق السياسي ، مؤكداً على أن حكومة الوفاق قادرة على حماية أراضيها.

وإعتبر أن دعوة السيسي لتجنيد وتسليح أبناء القبائل الليبية هي مزيد من إذكاء الفتن والزج بالليبيين لقتل بعضهم البعض.

واختتم المجلس الذي تسيطر عليه أغلبية حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بيانه ” إننا نربأ بجيش مصر أن ينجر للدخول في مغامرة كهذه سيكون مصيرها مثل مصير المغامرات السابقة في اليمن، ونؤكد بأن من اقتلع جذور الإرهاب من سرت وصد عدوان المجموعات الإجرامية والإرهابية المدعومه والممولة من محور الشر على طرابلس جاهزون وقادرون على الدفاع عن أرضهم ومقدراتها وحدودها كاملة”.