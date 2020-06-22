روسيا – أفاد رئيس قسم علاقات المستثمرين في “غازبروم” أنطون ديمشينكو بأن الشركة الروسية لا تزال تخطط لضخ الغاز في أنبوب “السيل الشمالي-2” في نهاية عام 2020 أو في بداية عام 2021.

وأضاف المسؤول اليوم خلال مؤتمر عبر الفيديو، أن المشروع، الذي يهدف إلى توصيل أنبوبين للغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البطليق، يتعرض الآن لضغوطات (من قبل الولايات المتحدة).

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق قاموا بتقديم مشروع عقوبات جديدة ضد كل من يساهم في مد خط “السيل الشمالي-2″، وهو مشروع روسي يهدف لمد أنبوبي غاز باستطاعة 55 مليار متر مكعب سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

ويلقى المشروع معارضة من قبل أوكرانيا ودول البلطيق وبولندا والولايات المتحدة، والأخيرة تسعى إلى بيع الغاز المسال الذي تنتجه شركاتها، لدول الاتحاد الأوروبي، والحد من نفوذ الغاز الروسي في السوق الأوروبية.

ويجري حاليا تنفيذ المشروع، وفي نهاية العام الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه ما دفع شركة سويسرية مسؤولة عن مد الأنبوب لوقف مشاركتها في “السيل الشمالي-2”.

المصدر: “نوفوستي”