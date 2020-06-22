ليبيا – أعلن مكتب مايسمى ” مرشد الثورة الإسلامية في إيران ” علي خامنئ اليوم الإثنين عن دعمهم مجددًا لحكومة الوفاق في ليبيا بقيادة فائز السراج ضمن جملة من التصريحات شن خلالها هجوماً لاذعًا على المملكة العربية السعودية بشأن مياه الخليج العربي والحرب ضد ” مليشيا الحوثي ” في اليمن متهمًا إياها بـ ” العبث ” .

وجاء ذلك هذه المرة على لسان اللواء ” يحيى رحيم صفوي” المستشار العسكري للمرشد خامنئي وأحد أبرز مسؤولي مكتبه في تصريحات خاصة أدلى بها لقناة الجزيرة القطرية منتصف نهار اليوم الإثنين وبثتها عبر شاشتها ، وتأتي أيضًا عبر إعلان المملكة وقوفها القوي مع مصر بشأن موقف الأخيرة من ليبيا .

وقال ” صفوي ” أن الحديث عن دعم إيران لما أسماها ” قوات حفتر ” هو حديث مثير للسخرية ، نافيًا بذلك مانشرته إحدى الوكالات الدولية خلال الفترة الماضية عن هذا الدعم المزعوم من خلال سوريا في وقت يعتبر فيه النظام الإيراني أحد أهم حلفاء تنظيم الإخوان المسلمين رغم إختلافهم في عدة ملفات وتقاربهم خاصة في الملف المصري وقد تُرجم ذلك من خلال لقاء عقده قاسم سليماني قائد فيلق القدس قبل اغتياله في اجتماع سري مع التنظيم في إسطنبول .

ولكنه وفي المقابل جدد الإعلان عن دعم إيران لحكومة السراج وقال : ” نحن ندعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في ليبيا وندعو لحل سياسي ” .

فيديو | | وزير خارجية #إيران محمد جواد ظريف : وجهة نظرنا حول #اليمن و #ليبيا متشاركة مع #تركيا ونحن ندعم الحكومة الليبية الشرعية ( الوفاق ) ونعتقد أنها قادرة على إنهاء الحرب . #المرصد #إسطنبول ( مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو ) pic.twitter.com/aOlMo5DFYR — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 16, 2020

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعلن من إسطنبول يوم 15 يونيو الجاري عن دعم إيران لحكومة السراج وقال : ” نحن ندعم الحكومة المعترف بها في ليبيا ونعتقد أنها قادرة على إنهاء الحرب الدائرة هناك ” وكان هذا من خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرهالتركي مولود جاويش أوغلو .

ومنذ سنوات لم تعرف العلاقات الليبية الإيرانية أي تطورات إلا إنها انتعشت مجددًا على ما يبدو منذ تولي محمد الطاهر سيالة حقيبة الخارجية في حكومة الوفاق لا سيما وأنه يرتبط بعلاقات مع إيران من واقع عمله في الخارجية إبان النظام السابق وقد كُلف بمهام تواصل مع طهران خلال تلك الفترة خاصة خلال الحرب مع العراق ومابعدها .

وسائل إعلام إيرانية تكشف عن فحوى لقاء سيالة بنائب رئيس #إيران على هامش قمة بوليفيا للغاز . #ليبيا #المرصد https://t.co/vtX4lEpQ9L — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 25, 2017

وكان آخر لقاء رفيع من نوعه بين الطرفين قد جرى في أغسطس الماضي بين سيالة والوزير محمد جواد ظريف سبقه في ذلك لقاء مع ” إسحاق جاهنغيري ” نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش قمة بوليفار للغاز .

شاهد | طائرة أمريكية بدون طيار تحلق لأول مرة منذ إندلاع إشتباكات طرابلس تزامناً مع أول ظهور علني لصواريخ ” إم 302 ” .. تعرّف عليه ! #ليبيا #المرصد

https://t.co/RUAtAIpyIY — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 3, 2019

وخلال مايو 2019 مطلع الحرب في جنوب طرابلس أوقف مكتب النائب العام في بطلب من فتحي باشاآغا ومن خلفه طلب أمريكي سفينة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني دخلت ميناء مصراتة بشحنة مجهولة .

وقد تزامن ظهورها مع رصد صواريخ إيرانية عمياء من نوع ” إم 302 “ كتلك المستخدمة في اليمن لكن التحقيقات انتهت لاحقًا وفق ما أعلنه مكتب باشاآغا بأن الشحنة كانت اعتيداية وقد أُفرج عن السفينة لاحقًا وظهرت قبل أشهر أمام ميناء بندر عباس الإيراني .

المرصد – خاص