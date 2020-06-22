إيطاليا – دك فريق ميلان حصون مضيفه ليتشي (4-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “Serie A”.

وحملت ثلاثية ميلان “الروسونيري” توقيع كل من لاعب خط الوسط الإسباني صامويل كاستييخو، وجياكومو بونافنتورا، والمهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش، والمهاجم البرتغالي رافائيل لياو، في الدقائق (26، 55، 57، 72) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب ماركو مانكوسو هدف أصحاب الأرض اليتيم، عند الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 39 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الليغا، حتى الآن بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، توقف رصيد ليتشي عند 25 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري “الكالتشيو”.

المصدر: RT