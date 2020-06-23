مصر – أكد الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، تدهور حالة الفنانة رجاء الجداوي، قائلا: “إذا لم ننجح في علاجها ستكون إرادة الله”.

وكشف حسني أن فيروس كورونا ليس سبب تدهور حالتها، مؤكدا أن السبب يعود إلى إصابتها بمرض آخر لم يكشف عنه.

ونفى حسني ما تردد عن حصول الفنانة القديرة على علاج بلازما دم المتعافين من الفيروس 3 مرات، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية، أن الجداوي حصلت على العلاج ببلازما الدم مرة واحدة فقط، ويتم التعامل معها مثل أي مريض آخر.

وقال حسني: “بدون شك هي غالية علينا جميعا، لكن بلازما الدم لا يتم منحها للمريض سوى مرة واحدة”، مؤكدا “أننا نبذل قصارى جهدنا لعلاج الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ولو لم ننجح في علاجها ستكون إرادة الله”.

وحول وضع الجداوي الصحي، قال حسني: “ليست جيدة لكن لدينا أمل أن تشفى”.

وخلال الساعات الماضية انتشرت أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وأفادت بإجراء المسحة الرابعة لها والتي جاءت إيجابية أيضا.

وأصيبت الجداوي بفيروس كورونا مع نهاية تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي عرض خلال شهر رمضان، وتم إدخالها بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد في نهاية مايو الماضي، إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية.

المصدر: صحف مصرية