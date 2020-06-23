أبوظبي – أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اليوم الثلاثاء، عن إبرام اتفاقية مع ائتلاف يضم عددا من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات.

وبحسب الاتفاقية، سيستثمر الائتلاف مبلغ 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها “أدنوك”.

وبموجب الاتفاقية، التي تمثل واحدة من أكبر صفقات الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة في العالم، سيحصل شركاء الائتلاف مجتمعين على نسبة 49% في شركة “أدنوك لأنابيب الغاز” التي تم إنشاؤها حديثا والتي تمتلك فيها “أدنوك” حصة الأغلبية بواقع 51%.

والشركاء في الائتلاف: “غلوبال إنفراستركشر بارتنرز”، و”بروكفيلد لإدارة الأصول”، و”صندوق الثروة السيادية السنغافوري”، و”مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو”، و”إن إتش للاستثمار والأوراق المالية” و”سنام”.

المصدر: RT