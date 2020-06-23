ليبيا – أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر أمس الاثنين أن عدم الاستقرار في ليبيا يتخذ “بشكل واضح” بعداً إقليمياً وأنه من الضروري البحث بشكل عاجل عن حل للصراع.

برغر قال في مؤتمر صحفي رداً على سؤال ما إذا كانت برلين تقلقها تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفقاً لوكالة”روسيا اليوم”: “نعم، إن عدم الاستقرار في ليبيا يأخذ بعداً إقليمياً بشكل واضح، لذا هناك حاجة ملحة لحله. لذلك نواصل المفاوضات مع جميع الأطراف ونؤثر على الأطراف المتنازعة لمواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأشار برغر إلى أنه لم يطلع شخصياً على تصريحات الرئيس المصري، مجدداً دعوة برلين لجميع الأطراف إلى الامتثال لحظر الأسلحة.