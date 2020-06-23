البورصات العربية.. ارتفاع في دبي وهبوط في السعودية

البورصات العربية.. ارتفاع في دبي وهبوط في السعودية

دبي – ارتفعت بورصة دبي اليوم الاثنين، بعدما أعلنت الإمارة أنها ستسمح بدخول السياح اعتبارا من السابع من يوليو المقبل، في تخفيف جديد لإجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء فيروس كورونا.

وصعد مؤشر بورصة دبي 1.6 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك “دبي الإسلامي”، وسهم “بنك الإمارات دبي الوطني” 1.8 بالمئة لكل منهما، بينما زاد سهم شركة الطيران الاقتصادي “العربية للطيران” 5.3 بالمئة.

في حين تراجعت البورصة السعودية وسط خسائر واسعة للأسهم المدرجة وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 1.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” 2.3 بالمئة، وتراجع سهم “بنك الرياض” 2.7 بالمئة.

وقال أحد الخبراء: “ضعف السوق ليس مفاجئا حيث لم يتبق أي محفز” مع استكمال المملكة المرحلة الأخيرة من الانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.3 بالمئة، مدفوعا بمكاسب سهم اتصالات 0.8 بالمئة.

فيما انخفض المؤشر القطري 0.3 بالمئة وهبط سهم “بنك قطر الدولي الإسلامي” 3.2 بالمئة، لكن صعود سهم “بنك قطر الوطني” 0.6 بالمئة، كبح الخسائر.

وفي مصر هبط المؤشر المصري 1.8 بالمئة مع هبوط سهم “البنك التجاري الدولي” 1.3 بالمئة، وسهم الشركة الشرقية للدخان 4.5 بالمئة.

المصدر: “رويترز”