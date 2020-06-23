ليبيا – اتهمت تركيا فرنسا بالمسؤولية عن نشر الفوضى في ليبيا بسبب دعمها لما وصفته بـ”كيانات غير شرعية” (البرلمان المنتخب والقوات المسلحة المنبثقة عنه) ،معتبرةً أن باريس هي من تمارس لعبة خطيرة في ليبيا على حد زعمها.

وزارة الخارجية التركية وفي بيانا لها اليوم الثلاثاء وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” فرنسا مسؤولة عن انجرار ليبيا إلى الفوضى بسبب دعمها للكيانات غير الشرعية لذلك هي من تقوم بلعبة خطيرة في ليبيا “.

وأضافت:” أن فرنسا تلتزم الصمت أمام تهديدات مصر بالتدخل العسكري”، وذلك في إشارة إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بامتلاك الشرعية الدولية للتدخل في ليبيا.

وتابعت الخارجية التركية مزاعمها :” أن فرنسا تصعد التوتر في شرق البحر المتوسط بدلا من العمل على تحقيق الأمن والاستقرار فيه “.