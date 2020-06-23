ليبيا – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على عدم تواني مصر عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا الشقيقة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

شكري جدد خلال مشاركته في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عُقدت بطلب من جمهورية مصر العربية وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية حيث حرصت القاهرة على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية وانخرطت في جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية الليبية/ الليبية التي أطلقها رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الليبي بمشاركة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الـ6 من شهر يونيو التي جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا

كما وجه وزير الخارجية المصري الشكر لكل من نظيره العُماني يوسف بن علوي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة،ونظرائه وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة والأمين العام لجامعة الدول العربية على سرعة الاستجابة لطلب مصر عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وشدد على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية فضلاً عن مسار 5 + 5 الذي سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها،مؤكداً دعم مصر بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة.

ولفت إلى أهمية العمل على استعادة الاقتصاد الليبي عافيته عبر إصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان وتفعيل مؤسسة النفط والبنك المركزي في إطار من الشفافية والتوزيع العادل للثروة والرقابة على أوجه الصرف وهي الأمور التي ستناقش ضمن المسار الاقتصادي الذي تساهم مصر بقوة في دفعه.

ومن جانب آخر، أكد شكري أن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا،منوّهاً أن مصر لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا الشقيقة وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وزير الخارجية المصري حذر من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم تلك الجماعات والميليشيات وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي ويمثل تهديداً جسيماً للأمن القومي العربي على نحو يحتم تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.