العراق – نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إصابة وزيرها عثمان الغانمي بفيروس كورونا بعد انتشار أنباء عن ذلك.

وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان صحفي، إن “وزارة الداخلية تنفي إصابة وزيرها عثمان الغانمي بفيروس كورونا، وتؤكد أنه بصحة جيدة ويمارس مهامة المعتادة”.

وأضاف “كان للوزير صباح اليوم لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية برايم ماكتريس، وهذه الأنباء المفبركة غايتها واضحة، وهي إرباك الشارع والمشهد الأمني”.

وتابع معن “عتبنا كبير على وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتناقل مثل هكذا معلومات غير صحيحة، ووزارة الداخلية تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة وسائل الإعلام والقنوات التي تناقلت مثل هكذا أنباء مفبركة”.

المصدر: RT