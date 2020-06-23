إيران – اوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن هبوط الريال الإيراني مقابل الدولار خلال الأيام الماضية، لا يعود لأسباب اقتصادية.

وأكد روحاني أن “التقلبات في سوق العملات في إيران، ناجمة عن أسباب نفسية وبعض التحركات على الساحة الدولية ضد إيران، مما خلق قلقا غير حقيقي بين المواطنين، وفي السوق، وهو ما أدى إلى إحداث فوضى وتقلبات في سوق العملات”.

وتأتي تصريحات روحاني، بينما يواصل الريال الإيراني هبوطه بشكل متسارع منذ الجمعة الماضية، بعد التصويت على قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفقدت العملة الإيرانية نحو 50% من قيمتها خلال الأشهر الستة الماضية، بسبب عوامل عدة من بينها العقوبات الأمريكية، وتراجع أسعار النفط، وتفشي فيروس كورونا.

ووصف روحاني تقلبات سعر الريال الإيراني بأنها “مؤقتة وعابرة”، ودعا خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومية، المسؤولين إلى “العمل لأجل إعادة الاستقرار إلى سوق العملات والسيطرة عليه”.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة “ألا يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع”.

وتوقع روحاني، عودة الاستقرار إلى سعر العملة الوطنية، مع ازدياد حجم الصادرات نظرا لإعادة فتح بعض المنافذ الحدودية مع تركيا والعراق، التي أغلقت منذ شهور كإجراء احترازي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT