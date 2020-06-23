اليمن – اعترضت قوات التحالف العربي اليوم الثلاثاء، ودمرت صاروخا باليستيا، أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه مدينة الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي في بيان، “تمكنت قوات التحالف المشتركة صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين”.

ولفت المالكي في بيانه إلى أن “هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف”.

المصدر: واس