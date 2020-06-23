ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إن “السيسي” (رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي) عرف قدر نفسه وامكاناته فبعد ما وصفه بـ” الفشل” في معالجة مشاكل مصر المتراكمة اتجه لما وصفه بـ”البلطجة” وسيلة لإثبات الذات حسب زعمه .

الشاطر أضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” :” من قائد أعلى للجيش المصري السيسي يبدأ في تشكيل ميليشيات من قبائل غرب مصر ذات أصول ليبية. قائد جديد لمليشيات مسلحة للاعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن ترحيب عقيلة صالح بما وصفها بـ”تهديدات السيسي” واعتبراها تلبية لطلبه التدخل المصري امام مجلس النواب المصري يعد “خيانة لوطنه” ، معتبراً أنه لا يحق له ذلك إلا إذا فوض من مجلس النواب في جلسة صحيحة وتصويت حر وبأغلبية مطلقة دون أن يشير إلى شرعية وجوده ممثلا لليبيين منذ عام 2012.

وأعرب عن شعوره بعدم الارتياح لزيارة الافريكوم حيث أكدت الأخيرة على ضرورة وقف الأعمال العسكرية والعودة لمفاوضات 5+5 ومبادرة القاهره وعملية برلين ما يعني إيقاف زخم الانتصارات ومساعي الشرعية لبسط نفوذها في الدولة ما يعني احياء لما وصفه بـ”مشروع حفتر” وفقاً لقوله.

واختتم قائلاً :” لم تذكر الافريكوم الاتفاق السياسي كمرجعية لحل الأزمة الليبية ولم تتحدث عن حق اللبيين في تقرير مصيرهم. ولا عن حقنا في دستور متوازن ولا إلى ضرورة حماية تجربتنا الديمقراطية الحديثة، حديثها إنصب في مصالحها ولا مانع لديها أن يحكمنا دكتاتوري فلا تعولوا عليها”.