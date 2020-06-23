ليبيا – قال القائم بالأعمال المؤقتة في الممثلية الدائمة للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عباس كاظم عبيد اليوم الثلاثاء إنه من الضروري وقف تدفق السلاح إلى ليبيا بطرق غير شرعية.

عبيد وخلال مشاركته في الحوار التفاعلي الخاص بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا في أعمال الدورة (43) لمجلس حقوق الإنسان وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم” موقف العراق الثابت من الأزمة الليبية.

وأضاف أن الحل السلمي هو الأساس في التعامل مع الأزمات والنزاعات التي تتعرض لها الدول.

ودعا ممثل العراق المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة في دعم الاستقرار والحوار البناء بين جميع الأطراف الليبية لتحقيق المصالحة الوطنية.

القائم بأعمال المؤقتة شدد على ضرورة عدم التدخل الخارجي في شؤون ليبيا ووقف تدفق السلاح بطرق غير شرعية إليها ومساعدتها في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.