الولايات المتحدة – درس علماء حالة غير عادية لجيولوجي هندسي عانى من إصابة عصبية، وفجأة لم يتمكن من إدراك الأرقام 2-9، مع استمرار القدرة على فهم الحروف والرموز وحتى الرقمين 0 و1.

وقال المعد البارز، العالم المعرفي بجامعة جونز هوبكنز، مايكل ماكلوسكي: عندما ينظر إلى رقم ما، يجب على دماغه أن “يستوعب” أنه رقم قبل أن لا يتمكن من رؤيته- إنها مفارقة حقيقية. وفي هذه الورقة البحثية، ما فعلناه هو محاولة التحقيق في المعالجة التي جرت خارج وعيه”.

وشُخّص المريض – المشار إليه في دراسة الحالة باسم RFS – بمرض تنكسي نادر في الدماغ يسمى متلازمة القشرة القشرية الناجمة عن تلف كبير في منطقتين من الدماغ: القشرة والعقد القاعدية.

ويعاني معظم الأشخاص المصابين بهذا المرض من أعراض، مثل مشاكل الذاكرة وتشنجات العضلات وصعوبة المشي. ولكن بالإضافة إلى هذه الأعراض الطبيعية، فقد RFS أيضا قدرته على إدراك أو وصف أو حتى نسخ الأرقام العربية القديمة العادية.

وفي مقطع فيديو نشره الباحثون، يحاول RFS نسخ رمز برتقالي “8”، ولكن بدلا من ذلك، يرسم ما يصفه بأنه معكرونة بخلفية برتقالية.

وفي تجربة أخرى، حاول الفريق وضع صور أو كلمات في أو بالقرب من أرقام كتلة كبيرة. ويمكن للمريض بسهولة رؤية الصور بأحرف متكافئة، ولكن لا يمكنه رؤية الصور الموضوعة داخل الأرقام.

وفي حين أن هذا يبدو غير معقول، قام الفريق الطبي بدراسة مجموعة من الاحتمالات، وخلص إلى أن الرجل يعاني بالفعل من الشذوذ الإدراكي الغريب.

وبالنظر إلى الشكل النادر للتحول في RFS، كيف يمكننا التأكد من أن عجزه حقيقي؟. مع وجود أي عجز غير عادي، هناك احتمال أن يكون الخلل الكامن وراءه عقليا أو نفسيا أو “وظيفيا”، بدلا من ضعف العمليات الإدراكية الأساسية، وفقا لفريق البحث.

وأضافوا: “نعتقد أن هذا غير مرجح في هذه الحالة لأسباب متعددة. في وقت دراستنا، كان RFS يرى طبيبا نفسيا للمساعدة في التكيف مع حالته، ولم يكن لدى الطبيب النفسي شك في أن أيا من أعراضه الإدراكية أو الجسدية تعكس اضطرابا وظيفيا. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن أداء RFS في التمييز بين الخيارين أقل من الصدفة، كما هو الحال غالبا في حالات العجز الخاطئ”.

وعمل الفريق مع الرجل لما يقرب من 8 سنوات، مع إنشاء نظام أرقام بديل تمكن RFS من استخدامه لمواصلة وظيفته حتى تقاعده بعد بضع سنوات.

ولكن الباحثين فهموا ما يحدث بالفعل، عندما درسوا دماغ RFS باستخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG).

وعندما نظر RFS إلى رقم به وجه أو كلمة بداخله، لم يتمكن من معرفة وجود شيء ما هناك، ولكن الباحثين يعتقدون أن دماغه يمكنه ذلك.

وقالت العالمة بجامعة هارفارد، تيريزا شوبرت: “لم يكن على دراية تامة بوجود كلمة، ولكن دماغه لم يكتشف فقط وجود كلمة، بل حدد ماهيتها أيضا”.

وفي علم الأعصاب، يُفترض عادة أن النشاط العصبي الذي كان يراه فريق البحث على مخطط كهربية الدماغ، هو الذي يسبب الوعي البصري، ولكن هذا البحث يشير إلى أن المعالجة الإضافية مطلوبة.

وقال ديفيد روثلين من VA Boston Healthcare: “اكتشف دماغه الوجوه في الأرقام دون أن يكون لديه أي وعي بها. وتظهر هذه النتائج أن دماغ RFS يقوم بمعالجة معقدة في غياب الوعي”.

ونُشرت النتائج في مجلة PNAS.

المصدر: ساينس ألرت