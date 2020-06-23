ليبيا – حضر رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان أمس الإثنين بمقر لجان المجلس في العاصمة طرابلس الاجتماع الذي عقد بين لجنة تنمية وتطوير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس ووزير مالية الوفاق فرج بومطاري وعددٍ من مدراء الإدارات بالوزارة.

الحضور ناقش خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامس التابع للمجلس عدداً من الملفات الاقتصادية أهمها إعداد ميزانية 2021 وإمكانية تمويل بعض المشاريع ذات الأولوية للمواطن منها الكهرباء من خارج الميزانية وبمشاركة المصارف التجارية والقطاع الخاص.

وبحث المجتمعون معالجة سعر صرف الدينار أمام الدولار واستبدال دعم الوقود بالدعم النقدي وصرف علاوة العائلة وتسوية معاشات المتقاعدين، وجدولة المرتبات.