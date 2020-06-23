ليبيا – عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق تجاه تصاعد التصريحات والتوتر وكذلك تدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية جاء هذا الموقف في تصريحات للمتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تعليقاً على كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الوضع الليبي.

ومن جانبه،أشار الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو إلى أن الشعب في ليبيا لا يحتاج لمزيد من التوتر، قائلاً:” على كافة الأطراف الدولية المؤثرة في الصراع الليبي العمل على نزع فتيل التوتر وليس تعميق الأزمة”.

وشدد المتحدث على أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الطريق الوحيدة المؤدية لحل الصراع في ليبيا تمر عبر التوصل إلى اتفاق حول وقف الأعمال العدائية بواسطة محادثات 5+5 العسكرية الليبية المشتركة التي ستؤدي بدورها لمفاوضات سياسية.

هذا ويؤكد الأوروبيون أنهم لم ولن يعترفوا بأي مرجعية للحل في ليبيا خارج اطار الأمم المتحدة وعملية برلين.