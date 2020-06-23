انخفاض أسعار النفط وسط حالة من الحذر بعد تصريحات أمريكية بشأن الاتفاق التجاري مع الصين

انخفاض أسعار النفط وسط حالة من الحذر بعد تصريحات أمريكية بشأن الاتفاق التجاري مع الصين

فيينا – عادت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى الانخفاض مجددا بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أمس مع استمرار تخفيف إجراءات العزل على خلفية انحسار جائحة كورونا في مناطق متفرقة من العالم.

وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 0.3% إلى 42.95 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.52% إلى 40.52 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد صعدت أمس بنسبة 2% – 3%، لكن اليوم حالة من الحذر تسود الأسواق بعدما قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، إن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين “انتهت”.

من جهته ناقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات مستشاره، وقال إن الاتفاق التجاري مع الصين “لا يزال قائما”.

المصدر: “نوفوستي”