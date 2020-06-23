ليبيا- وصف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا الاجتماع مع السفير الأمريكي وقيادة أفريكوم بـ”الإيجابي”، مشيراً إلى أن وجهات النظر كانت متوافقة بشأن دعم جهود الأمن والإستقرار والإقتصاد في ليبيا وتعزيز العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص.

باشاآغا قال في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن “الهزيمة العسكرية” لمن وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) زادت من توافق الآراء مع الولايات المتحدة بأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية، معتبرُا أن هذا ما يؤكد أن ما وصفها بـ” العقلية الإنقلابية العدوانية ” تهدم ولا تبني.

وأكد القيادي بمدينة مصراتة الموالي لتركيا على أن الجميع اتفق على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية “غير الشرعية” ودعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية والعمل على تفكيك “الميليشيات الخارجة عن القانون” كونها أحد أسباب عدم الإستقرار و دعم جهود حكومة الوفاق.