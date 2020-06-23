ليبيا – رد القيادي بمدينة مصراتة محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة والتي أكد فيها أن شرعية حكومة الوفاق مؤقتة ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة تنبع من إرادة الشعب الليبي.

صوان وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء قال إن الرئيس التونسي يفتقد إلى الحد الأدنى من المعرفة بالأزمة السياسية في ليبيا وتركيبة شعبها حسب قوله.

وأضاف:” حديثه عن دستور يكتبه زعماء القبائل وإسقاطه للوضع الأفغاني على ليبيا أمر مثير للسخرية، إضافة الى المنطق الاستعلائي الزائف المفتقر إلى الدوبلوماسية إزاء السلطة الشرعية التي جاءت بناء على اتفاق بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة ووفقًا للإعلان الدستوري الذي لا زال ينظم الحياة السياسية”.

وتابع:” قبل أن يتم التآمر على الحياة السياسية أجرت ليبيا عمليتين انتخابيتين شارك في إحداها قرابة 70‎%‎ من الشعب وعشرات الأحزاب”.

وزعم أن ليبيا بها الآن دستور جاهز للاستفتاء عليه أعدته هيئة منتخبة ديموقراطيا من الشعب مباشرة، معتبراً أن ليبيا كغيرها شعوبا وقبائل ولكنها ليست مجتمع قبليا بالشكل الذي يتصوره.

وأردف:” ليبيا أعلنت فيها منذ عشرينات القرن الماضي الجمهورية الطرابلسية وكانت سابقة للجميع “.

وقال :” السيد سعيد ابتعد بقصد أو بدونه عن الأسباب الجوهرية للأزمة الليبية المتمثلة في المؤامرات المتكررة لإجهاض ثورتها وإفساد المسار السياسي وفرض نظام عسكري دكتاتوري بقوة السلاح وآخرها العدوان على العاصمة طرابلس والمدعوم من دول أبرزها التي أطلقت منها تصريحاتك وهذه الأسباب يفترض ألا تغيب عن أي متابع ناهيك عن رئيس لدولة جارة يزعم أنه يطرح حلولا وهو يستند إلى معطيات خاطئة وغياب كامل عما يجري، في وقت حساس ننتظر فيه من الشقيقة تونس لعب دور إيجابي تجاه الأزمة في ليبيا ولو بالسكوت”.

وتوجه باللوم الشديد لخارجية الوفاق كونها عجزت عن تحقيق تواصل فعال لنقل الصورة الصحيحة عن الأزمة في ليبيا حتى مع أقرب الدول.

القيادي بمدينة مصراتة وجماعة الاخوان المسلمين أعرب عن كامل التقدير للشعب التونسي بكافة أطيافه ونخبه السياسية ومواقفه المشرفة مع الشعب الليبي في أزمته، متمنياً أن يحفظ ليبيا وتونس من كل سوء ومن مكر الماكرين.