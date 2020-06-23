بيانات تظهر تحسنا اقتصاديا في منطقة اليورو

بيانات تظهر تحسنا اقتصاديا في منطقة اليورو

بروكسل – أظهر مسح الثلاثاء أن التراجع التاريخي لاقتصاد منطقة اليورو انحسر من جديد في الشهر الحالي مع استئناف قطاعات كبيرة من الشركات، التي اضطرت لغلق أبوابها لمنع انتشار كورونا، للنشاط.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر “آي اتش أس ماركت” المجمع لمديري المشتريات، والذي ينظر إليه كمؤشر لمتانة الاقتصاد، إلى 47.5 نقطة من 31.9 نقطة في مايو الماضي، مقتربا أكثر من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان المؤشر قد انخفض في أبريل الماضي لمستوى متدن قياسي عند 13.6 نقطة.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في “آي اتش أس ماركت” إن “القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو تشير لانحسار كبير آخر للتراجع الاقتصادي في المنطقة في يونيو. ما زال الإنتاج والطلب ينخفضان ولكن لم يعد ثمة انهيار”.

وتوقع استطلاع لوكالة “رويترز” في وقت سابق من الشهر الجاري، أن ينكمش اقتصاد الكتلة 12.5% في الربع الحالي.

المصدر: “رويترز”