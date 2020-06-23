روسيا – اكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يضطر أبدا لانتظار زملائه خلال الفعاليات الدولية لأن خدمة البروتوكول الرئاسية، تعمل بشكل لا تشوبه شائبة.

وأضاف بيسكوف، في مجال تعليقه على مزاعم مستشار الأمن القوم الأمريكي السابق جون بولتون الذي قال في مذكراته الصادرة اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب تأخر عمدا على لقاء بوتين في هلسنكي عام 2018: “هل تأخر ترامب عمدا عن لقاء مع الرئيس بوتين في هلسنكي؟ هنا، من الصعب التحدث عن ذلك الآن، لا أتذكر التفاصيل حاليا، لكن الرئيس بوتين هناك لم ينتظر أي أحد طويلا، لذلك لا أفهم كيف تمكن ترامب من التأخر عمدا”.

وشدد بيسكوف، في حديثه للصحفيين اليوم، على أن الرئيس بوتين لا ينتظر أي أحد بتاتا.

المصدر: تاس