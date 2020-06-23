ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي بو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي جماعة الإخوان المسلمين إن ما وصفها بـ”التهديدات المصرية” لعبٌ بالنار وليبيا كلها خط أحمر، مشيراً إلى أن اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع قيادة أفريكوم يأتي لتهيئة دخول مسلحي حكومة الوفاق إلى سرت والجفرة حسب زعمه.

بو زعكوك وفي مقابلة مع قناة “TRTعربي” التركية أمس الاثنين رأى أن حكومة الوفاق من حقها أن تبسط سيادتها على التراب الليبي كافة وأن وقوف مصر مع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) طوال السنوات الخمس الماضية لم يأت بأي نتيجة، حسب زعمه.

#زوارة | قائد أفريكوم: أمنا إجتماع الخارجية الأمريكية مع السراج.. ويجب العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية. #ليبيا #المرصد https://t.co/iUmdtmWnhn — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 22, 2020

يشار إلى أن قائد أفريكوم الجنرال تاونسند قد قدم إفادة بشأن إجتماعه مع السراج أمس الاثنين نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا جاء فيها : ” وفّرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الأمن اللازم الذي مكَّن وزارة الخارجية الأمريكية من القيام بهذا التواصل مع رئيس الوزراء السراج. وأكدنا للوفد الليبي أنّ جميع الأطراف بحاجة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لأنّ هذا الصراع المأساوي يحرم جميع الليبيين من مستقبلهم”.

وأضاف : “أنّ العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة في ليبيا، ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنسانية. لذا يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين”.