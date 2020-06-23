ليبيا – أعربت عضو مجلس الدولة الإستشاري نجاة شرف القيادية في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عن إدانتها واستنكارها لتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معتبرةً أنه تدخل سافر في شؤون البلاد.

شرف الدين قالت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إن “السيسي” (رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي) أعلن عن مبادرة القاهرة نظراً لما وصفته بـ”هزيمة حفتر” ، زاعمةً بأن الرئيس المصري يصر على التدخل في الشؤون الليبية تحت إطار حل الأزمة ولم يبقى له إلا “عقيلة صالح” (رئيس البرلمان المستشار صالح) حسب تعبيرها.

وإعتبرت القيادية بجماعة الاخوان المسلمين الليبية أن السيسي يدخل القبائل والنعرات الجهوية عن طريق عقيلة صالح بعد سقوط “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ولجأ ليستعين بعقيلة صالح الذي هو رئيس للبرلمان بالإسم بحسب قولها فالبرلمان لم ينعقد من عام 2019 وكل لقاءات عقيلة صالح و مبادراته كانت تطرح في لقاءات القبائل وليست بجلسات برلمانية، مبينةً أن إستعمال الرئيس المصري لهذه النقطة لأن ليبيا دولة قبائل وتأثيرهم يبعث أمل في أهالي المنطقة الشرقية وهو دعم له لتحقيق ما وصفته بـ”مآربه وتدخله في الشؤون الليبية”.

وإستطردت العضو بالمجلس الاستشاري الموالي لتركيا قائلةً :” التناقضات في تصريحات السيسي تناقض مستمر هو نفسه من كان يصرح ببناء المؤسسات الدولة ودعم الاستقرار في ليبيا واليوم نراه أنه يعلن عن حرب وتدخل سافر في الشؤون الليبية وهو يدعي أن له شعبية في ليبيا وان أمر ليبيا مهم لهم، نحترم خوفهم ومصالحهم على الأمن القومي المصري لكن ليست هذه الوسيلة بإعتباره عسكري ووصل عن طريق الإنقلاب ولم يجد إلا هذه الوسيلة نحن نحافظ على حدودنا مع دول الجوار ونحترم مصالحهم وأمنهم القومي”.

وتابعت مزاعمها قائلةً :” أن السيسي لا يوجد لديه حل أو طريقة يدخل بها لليبيا إلا عن طريق عقيلة صالح خاصة بعد محاولته مع حفتر الورقة التي سقطت، والان يحاول الإستفادة من القبائل في الشرق الليبي”.

وتابعت :” إنه يدعي عدم شرعية حكومة الوفاق بكنها كلها محاولات لدعم مبادراته وتبرير دخوله للأراضي الليبية، لافتةً إلى أن تصريحاته إعلان عن حرب واضح وصريح وهذا ما سيؤدي لتصعيد الأمر وحرب بالوكالة”.

واختتمت مدعيةً :” كنا نأمل من السيسي كما كان يدعي ببناء دولة ومؤسسات ودعم ليبيا للإستقرار ان يتجه للحكومة الشرعية المعترف فيها وبهذا يتم ضمان مصالح الدولة المصرية وأمنها القومي، هناك طرق سليمة لحل الأزمة الليبية وتؤمن كل الدول المجاورة لليبيا حدودها ومداخلها وهذا لن يكون إلا بالحوار السياسي والقانون ما رأينا من تصعيد أخير من قبل السيسي هو تصعيد مبالغ وإعلان عن حرب في الاراضي الليبية بقيادة مصرية رغم كل الانتهاكات التي حصلت من السيسي ومشاركته في الحرب على العاصمة ولا زال مصر تعول على الحل العسكري”.