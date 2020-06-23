ليبيا – قال عصام عميش القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالولايات المتحدة تحت شعار وترخيص منظمات سياسية مدنية إن الإدارة الأمريكية تعبر عن جديتها في التعامل مع الملف الليبي ومن خلال التعامل مع روسيا التي بدأت تتصاعد وتكشر عن أنيابها حسب مشاهدات ومتابعات الطرف الأمريكي حسب قوله.

عميش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ما قامت به الأفريكوم في الفترة الأخيرة سواء من تقارير بالمعنى الدقيق أو تصوير معلومات وتسريبها هو لوجود ضغط سياسي على الإدارة الأمريكية من أجل أن تتفاعل بشكل أكبر ومهم مع ما وصفه بـ”الخطر الروسي” في تواجده جنوب البحر الأحمر المتوسط.

وقال “نشاهد نقله أخرى أن القيادة السياسية ايضاً للديبلوماسية الامريكية المتمثلة بالسفير بدايتها بالاتصال الذي تم من وزير الخارجية لرئيس حكومة الوفاق كان هذا تعبير عن رغبة الأمريكان أن يطوروا من تدخلهم و تفاعلهم مع الشأن الليبي الزيارة اليوم تأتي في إطار وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذا الخطر هناك بعض الحوارات الأخرى التي من الضرورة أن تطرح وهي قضية الرجوع للحوار السياسي و قضية ايقاف الاختراب لأن واقع الحال يقول أن التعاونات الأخيرة وقدومهم في الفترة الأخيرة لزوارة جاءت من أجل الحصول على معلومات دقيقة تم الحصول عليها من طرف قوات حكومة الوفاق”.

وأكد على أن الإدارة داخل إطار الافريكوم لا تستطيع التحرك إلا من خلال الضوء الأخضر من الإدارة السياسية وجمع الاثنان مع بعض و حضورهما لليبيا يعني بشكل واضح أن هناك تناسق وتوافق وتناغم وزيادة وتيرة التفاعل مع “الخطر الروسي” الكامل حسب تعبيره.

وقال :”التصريح الذي جاء من السفارة الأمريكية جاء في العموميات ضعيف وجاء يركز على القضايا العامة للرجوع لوقف اطلاق النار والمبادرات السياسية دونما رؤيا حقيقية قوية لواقع التعاون الليبي الامريكي لذلك على الطرف الليبي أن يصر على أولويات المرحلة إذا أراد أن يتحاور مع الشريك الأمريكي يجب أن يكون هناك إصرار على إخراج حفتر من الملف السياسي وعلى تحرير سرت و الجفرة و الموانيء النفطية من أجل تحرير أي صياغه للحوار السياسي أو سلام للمرحلة القادمة وعلى الطرف الليبي أن يوصل هذه الرسائل لأن الطرف الامريكي أصبح مقتنع بالخطر الروسي و يريد أن يقوم بشيء تجاه هذا الأمر ولكنه يفرض بعض الفرضيات والرؤى التي قد تتطلب عدم تحصيل الخيار السياسي والمخرج النهائي لأي مشكلة موجوده”.

ودعا الجهات المعنية إلى التفاعل مع الطرف الأمريكي ليس فقط بالاستماع وتلقي الأوامر بل بفرض رؤيا ليبية واضحة قادرة على تحقيق سلام دائم وتحقق الإستقرار لباقي الأراضي الليبية، معتقداً أن الإدارة الأمريكية زادت وتيرة الجدية في التعامل مع الملف الليبي بشكل واضح وتعاملهم مع ليبيا ليس على وتيرة خافتة بل بالعكس إثارة الأفريكوم للكثير من القضايا كالمشاهدات وتحركات لروسيا هو في حد ذاته استثارة للقيادة السياسية لتولي إهتمام أكبر بالشان الليبي وتعطيه وزنه وخطورته لذلك الارادة السياسية في ليبيا بدأت تتفاعل بشكل أكثر وضوح حسب زعمه.

وأضاف :”قضية دور الشريك التركي بدون شك كحليف في الناتو وصارت بينهم وبين الناتو تفاهمات أخيرة، والاتصالات التي تمت بين ترامب و اردوغان و التواصل المستمر الموجود بين مسؤولي الخارجية والأمن القومي اصبح شيء شبه يومي في الإدارة الأمريكية مع الاشقاء الأتراك لذلك اهتمامهم بالملف أصبح يتصاعد وفيه تناسق بالارادة السياسية مع رغبة حقيقية في التحرك للإقلال من الدور الروسي بما يتعلق بانسياق الرغبة مع تفاعل الطرف الليبي والاطراف الاخرى، الطرف الأمريكي أصبح يدرك أن من يملك الكثير من الاوراق هي حكومة الوفاق التي تسعى لبسط السيطرة على الأراضي الليبية لذلك المراهنة على أمثال الانقلابي حفتر ومن يدعمه اصبحت أقل بكثير داخل الادارة الأمريكية”.

عميش ذكر أنه أصبح هناك تدخل حقيقي ليس فقط رغبات وطلبات إنما فرض إرادات على المشهد الليبي وما يراه الجميع هو ترجمة لإتحاد الادارة السياسية في اشارة منه لتشديد الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في اجتماعها مع الوفاق.

وشدد على أنه بالرغم من التدخلات الدولية والأوزان الثقيلة داخل المشهد الليبي يجب أن يبقى الجمع قادر على صياغة ماهو أصح للخروج من الوضع الراهن في ليبيا والاستقرار والقدرة على السيطرة الأمنية، معتبراً أن قاعدة الجفرة خطرها بوجود القوة الروسية لذلك الطرف الأمريكي يجب أن يعي وبوضوح أنه طالما قاعدة الجفرة لم يبسط عليها السيطرة من قبل حكومة الوفاق لن يكون هناك انخفاض لوتيرة التواجد العسكري الروسي على حد زعمه.

وإختتم حديثه مدعياً أن سرت قضية خطيرة ومن المهم الوصول لها وتحييد الحقول النفطية من أي صراع مستقبلي يضمن للبلاد استقرار العملية السياسية في ليبيا.