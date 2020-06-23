ليبيا – قال مساعد وزير الخارجية الأسبق المصري السفير محمد حجازي إن مصر تتولى حل الأزمة الليبية لتحقيق مصلحة أمن المنطقة واستقرار ليبيا،نافيًا وجود مصلحة في الحصول على ثروات الشعب الليبي.

حجازي وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” أوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع الحلول الاستراتيجية لحل الأزمة الليبية.

وأكد على ضرورة حل الأزمة الليبية حلًا سياسيًا لإنهاء الأزمة ودعوة جميع الأطراف الليبية للمفاوضات تحت مظلة الجامعة العربية.

وتابع:” الرئيس السيسي أكد أنه لا قيام لأي دولة بها ميليشيات وجماعات إرهابية متطرفة”.

وأكمل محمد حجازي:” جلب الميليشيات الإرهابية والمرتزقة من الخارج لن يحل الأزمة الليبية وإعلان القاهرة به قدر كبير من التوازن والتوافق لحل الأزمة الليبية والتوصل إلى اتفاق شامل بين كافة الأطراف الليبية”.