إيطاليا – كشف تقرير صفحي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن موقف لاعب يوفنتوس، من الانضمام إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

وسبق أن زعمت العديد من التقارير الصحفية أن المدافع الإيطالي دي تشيليو سيكون ضمن الصفقة التبادلية بين الناديين، والتي تتضمن ميراليم بيانيتش وآرثر ميلو.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن الاتفاقية بين الناديين شهدت وجود دي تشيليو في البداية، لكن لا يبدو مؤخرًا أن اللاعب سيرتدي قميص برشلونة.

وأشارت إلى أنه وفقًا لمصادر بالإدارة الرياضية لبرشلونة، فإن النادي الكتالوني يعتقد أن دي تشيليو لا يمكنه المنافسة على حجز مقعد أساسي في تشكيلة الفريق، لكنه يظل بديلًا جيدًا.

يذكر أن تقارير إسبانية وإيطالية أكدت مؤخرًا أن الصفقة التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس على أعتاب الظهور للنور خلال أيام.

وكالات