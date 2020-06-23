ليبيا – قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن آخر ما تحتاجه ليبيا هو نقل مزيد من السلاح والمرتزقة والقتال على أراضيها.

دوجاريك وفي مؤتمر صحفي وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الاثنين أشار إلى أن الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب، مؤكداً أنه من المهم ألا يقوم أي طرف بأعمال قد تزيد من تردي الوضع.

ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أطراف النزاع إلى العودة إلى طاولة الحوار، مشيراً إلى أن الرسالة التي تنقلها مبعوثة الأمين العام إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في اتصالاتها مع كل الأطراف المعنية تتمثل في ضرورة عدم التصعيد والتزام التهدئة.