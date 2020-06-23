المغرب – حدد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، خارطة عودة الدوري المحلي بشكل مفصل، وذلك خلال اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء عبر الفيديو مع رؤساء أندية المسابقة.

وقال لقجع خلال مداخلته، إن أندية الدوري المغربي ستعود للتدريبات بشكل فردي لمدة 10 أيام بداية من يوم الخميس المقبل، على أن تنطلق التدريبات الجماعية بعد نهاية هذه الفترة، ولمدة 3 أسابيع.

وأضاف لقجع خلال الاجتماع،، أن اتحاد الكرة أنجز بروتوكولا خاصا يتضمن العديد من المقتضيات التي تهم تتبع الوضع الصحي للاعبين، الذين يلزمهم الخضوع لفحص كل 3 أيام.

وجاءت خطة استئناف نشاط الدوري المغربي كما يلي:

– بداية التدريبات بعد غد الخميس.

– إقامة جميع المباريات المؤجلة خلال الفترة من 24 يوليو إلى 8 أغسطس.

– إجراء المراحل التسع المتبقية من الدوري خلال الفترة من 12 أغسطس إلى 13 سبتمبر.

– فتح سوق الانتقالات من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر.

– انطلاق موسم 2020/2021 اعتبارا من 16 أكتوبر.

وكان نادي الوداد، يتصدر الدوري المغربي برصيد 36 نقطة، وذلك قبل توقفف المسابقة في مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات