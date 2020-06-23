ليبيا – هاجم رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني المقرب من جماعة الاخوان المسلمين جامعة الدول العربية، واصفًا إياها بأنها “طرف غير محايد” على حد زعمه.

بن جاسم وفي سلسة تغريدات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “توتير” قال إن “جامعة الدول العربية ليست مؤهلة ولا محايدة حتى تكون حكما في الأزمة الليبية”.

وكتب رئيس الوزراء القطري الأسبق تغريدة أخرى جاء فيها:” الحالة الليبية والحالة العربية: تساءل عن جدارة جامعة الدول العربية التي سيجتمع مجلسها من أجل تداول الوضع في ليبيا. وأنا أرى أنه من الأجدى والأولى قبل ذلك أن تجتمع الجامعة وعلى أعلى مستوى للنظر في الحالة العربية المتردية”.