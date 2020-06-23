موسكو – اكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن روسيا والولايات المتحدة، اتفقتا خلال المشاورات في فيينا، على تشكيل فريق عمل خاص بالفضاء.

وأضاف ريابكوف، أن خبراء من مجموعات العمل الروسية والأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي، سيجرون مشاوراتهم الأولى في منتصف يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه لم يتم بعد، تحديد مكان الجولة الجديدة من المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة، حول الاستقرار الاستراتيجي، المقررة في أواخر يوليو أوائل أغسطس.

وقال ريابكوف، إنه بعد المشاورات في فيينا، ما زالت هناك خلافات بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن تمديد معاهدة “ستارت 3”.

المصدر: تاس