إسبانيا – قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعازيه بوفاة النجم العراقي أحمد راضي.

وكتب على حسابه في “تويتر”: “يعرب نادي ريال مدريد عن حزنه العميق لوفاة أسطورة منتخب العراق أحمد راضي”.

وأضاف “ينقل النادي تعازيه ومودته العميقة لعائلته وأصدقائه وأحبائه”.

وكان نادي برشلونة، وصف أمس، النجم العراقي الراحل، أحمد راضي بـ”الأسطورة”.

وتوفي راضي في مستشفى النعمان ببغداد فجر الأحد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرين، مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته.

المصدر: RT