إسبانيا – حرص أسطورة الكرة الفرنسي زين الدين زيدان على مشاركة متابعيه وجمهوره احتفاله بعيد ميلاده الـ48، بنشر صورة له وهو يتوسط عائلته عبر حسابه الشخصي بموقع الصور “إنستغرام”.

ويظهر زيدان في الصورة مع زوجته وولديه داخل حديقة منزله، وتلقى الآلاف من التعليقات التي تهنئه بعيد ميلاده الـ48.

وبدوره، حرص فريق ريال مدريد على تهنئة مديره الفني زيدان بعيد ميلاده، بنشر مقطع فيديو عبر صفحته على موقع “فيسبوك” حول مسيرته مع الفريق الملكي.

وقاد زيدان الفريق الملكي إلى تحقيق لقبه العاشر كمدرب، بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني في السعودية، في يناير الماضي، وتوج ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي بلقب دورى أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016 و2017 و2018)، إضافة إلى كأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، والدوري الإسباني “الليغا” مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وأصبح ثاني مدرب يحقق أكبر عدد من الانتصارات مع ريال مدريد، والمدرب الثالث من حيث عدد من المباريات 2002 مباراة حتى الآن.

وسلط الموقع الرسمي للفريق الملكي الضوء على مسيرة زيدان كلاعب، خلال الفترة من 2001 وحتى 2006، حيث فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، كأس الإنتركونتيننتال، وكأس السوبر الأوروبي، وبطل الليغا، إضافة إلى كأس السوبر الإسباني مرتين.

المصدر: وكالات