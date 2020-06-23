سوريا – أقرت الحكومة السورية حزمة إجراءات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مقبولة، أهمها منح سلفة مالية بقيمة مليار ليرة لدعم إنتاج الشركات العامة الغذائية.

وخلال اجتماع عقدته اليوم، حددت الحكومة إجراءات وخطوات مباشرة لتعزيز وجود منتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية (الأجبان والألبان والكونسروة والبقوليات والبرغل والزيوت والمياه المعبأة)، في منافذ المؤسسة السورية للتجارة في جميع المحافظات، “بأسعار مناسبة ووفق المواصفات والجودة المعتمدة”.

وذكرت صفحة الحكومة في “فيسبوك” أنه تمت الموافقة على منح السلفة المالية (تعادل نحو 796 ألف دولار حسب السعر الرسمي)، “لتعزيز إنتاج الشركات العامة الغذائية ورفع طاقتها الإنتاجية إلى الحد الأقصى بهدف زيادة الكميات المعروضة للمواطنين”.

كما ناقشت الحكومة “الإجراءات القانونية لتمكين شركات القطاع العام من الحصول على المواد الأساسية، اللازمة لتشغيلها بأقصى طاقة ممكنة”.

وأوضحت أنه تقرر توجيه الصناعات الغذائية، “نحو إنتاج السلع الأكثر طلبا واحتياجا على أن يتم نقل المنتجات من المصنع مباشرة عبر آليات السورية للتجارة، دون وسطاء مع ضرورة وضع آلية لضبط أي حالات خلل في بيع المواد بالصالات”.

كما أقر الاجتماع، وقف تعبئة الزيوت بعبوات معدنية كبيرة (16 كيلوغراما)، وتعبئة الكميات المتوفرة بعبوات صغيرة تتراوح بين ليتر و4 ليترات، “بما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين الاستفادة من هذه المادة في الظروف الحالية وزيادة الكمية المعروضة للبيع في جميع المنافذ”.

يذكر أن البلاد تعاني منذ أكثر من شهرين من حالة ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية، خاصة الغذائية، تزامنا مع تراجع كمياتها في الأسواق ومنافذ التسويق العامة وصارت مشاهد الزحام على أبواب تلك المنافذ يومية ومألوفة بهدف الحصول على كميات محددة من بعض المواد الأساسية تباع عبر “البطاقة الذكية” وبمخصصات تمثل الحدود الدنيا لحاجة الأسرة.

المصدر: RT