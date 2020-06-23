ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك تفاعلا من قبل وفد ليبيا فى الجامعة العربية بشأن اجتماع اليوم الثلاثاء بشأن ليبيا،وهناك حديث وتشاور حول مشروع القرار الذي سيتم اعتماده غدًا.

شكري وفي اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”عبر القناة الأولى المصرية وفقاً لما نقله موقع “صدى البلد”أكد أن هناك تضامن عربى تجاه ليبيا ورفض التدخلات الأجنبية ووحدة الأراضي الليبية وإنهاء الحل العسكري ووضع البلاد على مسار الديمقراطية والانتخابات ليحدد الشعب من يريد أن يسير به إلى المستقبل.

وأضاف:”هناك قدر من التفاهم حول العناصر الأساسية بشـأن ليبيا من قبل دول الجوار وسنواصل التشاورات معهم لتقريب وجهات النظر”.

وزير الخارجية المصري أشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ركز على الحل السياسي وتوافق “ليبي – ليبي” من أجل الخروج من الدوائر المفرغة والعمل على ما فيه مصلحة ليبيا والحفاظ على مقدراتها،موضحا أن موقف مصر ينطلق من الدفاع عن الأمن القومي المصرى والمواطن المصري”.