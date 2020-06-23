ليبيا – أصدر عميد بلدية غريان يوسف بديري بياناً توضيحياً اليوم الثلاثاء بخصوص حادثة الاعتداء المسلح على بلدية غريان يوم أمس بخصوص قيام مجموعة مسلحة بالهجوم على مقر البلدية .

وقال البيان : ” أن مجموعة تابعة المنطقة العسكرية الغربية حسب ادعائهم قامت بالهجوم على مقر المجلس البلدي غريان و استهدفته بوابل من الرصاص أدى إلى إصابة شرطي مكلف بتأمين المبنى و احداث أضرار مادية لحقت بالمقر وبالأخص مكان عمل لجنة الطوارئ المختصة بالسيولة النقدية ” .

لواء #غريان لـ عميد البلدية : سنلاحقك أمام المحاكم لفشلك ومحاولتك بث الفتنة والتسلق على دماء الشهداء . #ليبيا #المرصد https://t.co/Zbgv0wMLfk — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 23, 2020

و أشار البيان إلى أن ” ذلك حدث ذلك بسبب ادعائهم باشتراك البلدية في إعادة تشكيل المجلس العسكري على خلفيات مطالبات العسكريين و الثوار بحقوقهم وإنهاء التهميش و الذي تضامنت معهم البلدية في مطالبهم المشروعة ونقلتها للجهات المسئولة في الدولة ” .

وأكد بديري على أن حل أي إشكاليات لا يكون إلا بالطرق المشروعة قانونا وبأن لغة فرض الرأي بالقوة و باستخدام العنف لن تجدي متوعدًا بإحالة الواقعة بأشخاصها و جهاتها إلى الجهات القانونية و سلطات فرض القانون ، وفقًا لنص البيان .

وشدد بديري على أن ” المجلس البلدي غريان جسم منتخب و خاضع للقانون و بأن كل محاولات التدخل في اختصاصاته أو إسقاطه بالفوضى أو تشويهه أو الاعتداء على أعضائه أو موظفيه سواء من مجموعات مسلحة أو من سياسيين أيً كانوا أمر مرفوض و غير مقبول و يعتبر هذا البيان بلاغ للنائب العام و المدعي العام العسكري ووزير الداخلية وكافة الجهات لرصد الخروقات واتخاذ ما يلزم “.

يشار إلى أن لواء غريان بقيادة محمود الغصري واشطيبة والمجلس العسكري بزعامة ابوخريص سعد صقر قد أصدرا بياناً قال بأنهم لن يترددوا في الرد على بكل حزم على من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة وبأنه لن يتوانى عن مداهمة أي وكر من أوكار زعزعة أمنها في إشارة منه لمقر البلدية الذي تعرض للهجوم فيما توعد ناصر اشطيبة القائد الميداني في هذا اللواء عميد البلدية بالملاحقة أمام المحاكم متهمًا إياه بالفشل والتدخل في الشؤون الأمنية ومحاولة بث الفتنة والتسلق على دماء الشهداء .

المرصد – متابعات