ليبيا – أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية بيانًا اليوم الثلاثاء من واقع متابعته مايحدث على الساحة الليبية وما يدور ويخطط له من قبل الاستعمار العثماني الجديد .

وقال البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه : ” هذا الاستعمار جلبه لنا أبناء جلدتنا لكي يحافظوا على كراسيهم ويقسم بلادنا وينهب ثراوتنا وينشر الرعب والدمار في بلادنا ولكنهم تناسوا أن قواتنا المسلحة العربية الليبية متمثلة في القيادة العامة والضباط وضباط الصف والجنود والقوات المساندة من أبناء شعبنا العظيم الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم ومن ورائهم الشعب الليبي لن يسمحوا لهم بتحقيق أهدافهم “.

وعن المبادرة والجهود المصرية ، قال البيان : ” الأخت الشقيقة الكبرى والجارة جمهورية مصر العربية جاء دورها ليضع حداً لعبث الأتراك ومدافعة عن عمقها الاستراتيجي وأمنها وأمن ليبيا القومي والأمن القومي العربي ” .

وأكدت قبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية اعتبار مصر لمدينة سرت والجفرة خط أحمر ليؤكد مدى العلاقة بين مصر وليبيا ويعيد للذاكرة وقوفها مع جارتها مصر في حربها مع الكيان الصهيوني في أكتوبر عام 1973م ،

وختم البيان : ” يؤيد المجلس المبادرة المصرية للحل السياسي وما جاء فيها من بنود ويثمن عالياً ويدعم ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي جسد فيها مدى العلاقة بين الشعبين المصري والليبي ووحدة الدم والمصير والأخوة والمصاهرة التي تربطهما والامتداد التاريخي للبلدين عاشت ليبيا موحدة وعاشت مصر داعمة للعروبة “.

المرصد – متابعات