ليبيا – عبرت لجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا عن قلقها العميق إزاء حالة التصعيد العسكري الخطيرة الجارية حول سرت، داعيةً الأطراف المتصارعة إلى الخفض الفوري للتصعيد وسرعة استكمال المفاوضات القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

اللجنة شددت خلال اجتماعها الثالث وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية على أهمية إخراج كافة المرتزقة الأجانب وانسحاب القوات العسكرية الأجنبية ونزع سلاح الجماعات المسلحة، مستنكرة الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض على ليبيا.

واستنكرت اللجنة الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والمقابر الجماعية في مدينة ترهونة واستخدام ألغام وأجسام متفجرة، داعيةً إلى محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.