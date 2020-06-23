ليبيا – توعد ناصر اشطيبة القائد الميداني لـ ” لواء غريان ” التابع لحكومة الوفاق(بركان الغضب – العسكرية الغربية ) عميد البلدية يوسف بديري التابع لحكومة الوفاق بمحاكمته بسبب فشله ومحاولته إشعال الفتنة في المدينة .

وقال اشطيبة اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية : ” غريان ستكون مدينة القانون الذي يكون فيها كل المواطنين متساوين تحته ، كل من يحاول زعزعة أمن المدينة سيعرض نفسه لرصاص الأجهزة القانونية الشرعية و المساءلة القانونية ” .

وأشار إلى أنهم سيكافحون لكي تكون غريان آمنة ، خالية من أي مظاهر خارجة عن القانون ويإتي حديثه هذا عقب إطلاق نار وتوتر الليلة الماضية مع قائد مجموعة أخرى منافسة في المدينة تابعة للوفاق يقودها عبدالخالق الدايخ الذي أُتهم بمحاولة الإنقلاب والسيطرة على المدينة .

ومن جهته قال” لواء غريان ” في بيان بأنه سيرد بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مدينة غريان وبأنه لن يتوانى عن مداهمة ما أسماها ” الأوكار ” التي تكون بها هذه الفئات في إشارة منه لمقر المجلس البلدي الذي أعلن عميده يوسف بديري تعرضه لهجوم ناري أسفر عن إصابة شرطي .

وأضاف اشطيبة مشيرًا لهذه المحاولة التي قام بها الدايخ : ” كل المعسكرات ستكون منتزهات لعائلات الشهداء و أسرهم ، و لن تكون هناك تواجد لأي فئة خارجة عن الشرعية بالمدينة ” .

وختم قائلًا : ” نوجه الإنذار الأخير لعميد بلدية غريان المدعو يوسف بديري أننا سنعمل على مسائلتك أمام المحاكم لفشلك في إدارة البلدية و التدخل في الشؤون الأمنية بالمدينة و محاولة بث الفتنة بين أبنائها و التسلق على أكتف الرجال ودماء الشهداء ” .

المرصد – متابعات