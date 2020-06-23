وزير الحج السعودي: عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف ولا استثناءات لأي دولة

وزير الحج السعودي: عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف ولا استثناءات لأي دولة

السعودية – اكد وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الثلاثاء، إن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز الـ10 آلاف، مبينا أن التغطية الإعلامية ستتاح لحج هذا العام وفق إجراءات صحية.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “في ظل استمرار الجائحة وسهولة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج، من مختلف جنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي”.

وتابع: “عملنا مع وزارة الصحة على تحديد الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطلوب اتباعها، لتنظيم حج آمن، وتم العمل على وضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة الحج العليا”.

وأكد أن “حفظ النفس البشرية هو العامل الأول لدينا، لذلك فقد تم العمل على إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441 هجري بالتنسيق مع وزارة الصحة، بدءا من العزل الصحي للحجاج قبل وبعد أداء مناسك الحج”.

وفي رده على سؤال: هل سيكون هناك استثناء لقدوم حجاج من بعض الدول من خارج المملكة؟ قال: “نحن نعرف مخاطر هذا الفيروس (كورونا)، ونعرف أن دول العالم مغلقة، وكما حددت وزارة الصحة، لا توجد استثناءات لأي دولة لأداء فريضة الحج من خارج السعودية”.

وأضاف الوزير: “لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض، والعاملون في الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك، وستجري متابعة حالة الحجاج الصحية بشكل يومي، وتم تخصيص مستشفى تحسبا لأي طارئ ومركز صحي في منى”.

المصدر: “سبق”