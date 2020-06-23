ليبيا – جرى اليوم الاثنين إتصال هاتفي بين وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

الوزيران إستعرضا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية أخر الأحداث الجارية على الساحة الليبية وتطرق النقاش إلى المساعي السياسية المبذولة من الدول الشقيقة والصديقة من أجل الوصول إلى تسوية سياسية بعد إعلان القاهرة المعلن عنه والذي يحظى بتأييد دولي وأقليمي كبير والمتضمن في بنوده وقف إطلاق النار وخروج المليشيات والمرتزقة الذين تم استجلابهم من دول بعينها تسعى لتوطين الإرهاب في ليبيا والعبث بمقدراتها ووحدة أراضيها.

ومن جهته،أكد وزير الخارجية السعودي حرص بلاده على سلامة وامن وأستقرار ووحدة ليبيا ودعمها لكافة الجهود السلمية لحل الأزمة الليبية وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين وحرص المملكة أيضاً على أن يكون الحل ليبي ليبي وأن تكون التسوية السياسية التي يتم التوصل إليها بعيدة عن تأثير المصالح والاجندة المرتبطة بالخارج.

كما أكد الجانبان على ضرورة إستمرار التواصل والتنسيق لما فيه دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .