ليبيا – إجتمع وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي أمس الاثنين بقائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند بحضور سفيري الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وليبيا وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش.

الإجتماع بحث بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية الوضع الأمني الإقليمي وذلك على إثر الزيارة التي أداها قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا إلى ليبيا ولقائه بالمسؤولين الليبيين.

ومن جهته،أكد الحزقي على ثوابت الموقف التونسي القائمة على دعم الشرعية بليبيا وعلى وجوب التسوية السياسية والأخذ بعين الإعتبار أولا وأخيرا مصلحة الشعب الليبي،مشددا في ذات السياق على رفض تونس كل أشكال التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا وكل مشاريع التقسيم.

ومن جانبه،أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا على تطابق موقف الولايات المتحدة الأمريكية مع موقف تونس،مؤكدا حرص بلاده على دعم كل الجهود الرامية إلى وقف النزاع المسلح والبحث عن تسوية سياسية له.