أغلى لاعب في تاريخ توتنهام يتمرد على مورينيو بعد شجار بينهما

أغلى لاعب في تاريخ توتنهام يتمرد على مورينيو بعد شجار بينهما

انجلترا – أبلغ لاعب خط وسط فريق توتنهام الانجليزي لكرة القدم الفرنسي تانغي ندومبيلي البرتغالي مورينيو المدير الفني للفريق اللندني، بأنه لن يخوض أي مباراة تحت إشرافه.

ووفقا لشبكة “ESPN”، فقد نشب شجار بين ندومبيلي ومورينيو أثناء حصة تدريبية، يوم الاثنين الماضي، وبعد ذلك توجه اللاعب إلى مكتب مورينيو، وأبلغه بأنه لن يلعب أي مباراة بعد الآن طالما بقي البرتغالي مدربا للنادي.

وانتقل تانغي ندومبيلي (23 عاما) إلى صوف توتنهام صيف 2019، مقابل 72.5 مليون يورو، بموجب عقد لمدة 5 سنوات، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني.

ولكن اللاعب الفرنسي فشل في إثبات جدارته وأن يصبح لاعبا أساسيا في الفريق اللندني، لا تحت قيادة المدرب السابق الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو، ولا تحت قيادة مورينيو.

ويحتل توتنهام المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ”، برصيد 45 نقطة، بعد الجولة 31 من الدوري.

المصدر: وكالات