العراق – حذرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، من التهاون مع فيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن “التهاون سيكون باهظ الثمن”.

وقالت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي، إن “العراق تمكن من تحمل الأشهر الأولى بعد تفشي كورونا في العالم، لكن التهاون مع الفيروس سيكون ثمنه باهظا”.

وأضافت “نتوجه إليكم اليوم في وقت حرج برسالة بسيطة ولكنها عاجلة، وهي أن نظل ملتزمين بمحاربة انتشار فيروس كورونا على كافة المستويات، وبشكل أساسي من خلال الإجراءات الفردية لكل شخص منا”.

وتابعت بلاسخارت “نحيي العمل الدؤوب والشجاعة الهائلة والتضحيات التي يقدمها العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين بذلوا كل ما لديهم، حتى حياتهم، للمساعدة في حمايتنا من الجائحة، كما نتقدم بالتعازي لكل من فقدوا أحباءهم بسبب هذا المرض”.

وأكدت أن “السلطات الصحية المحلية والإقليمية والوطنية وكذلك أصدقاء العراق وشركاءه، حذروا طوال الوقت من أن التهاون سيكون باهظ الثمن، ولا يمكننا المبالغة في خطورة الموقف، لكن الخوف والمعلومات المضللة لا يقلان خطورة، لذا علينا أن نقاوم بشجاعة ومعلومات سليمة ونصائح عملية وانضباط جماعي”.

وبينت بلاسخارت “سوف يتجاوز العراق ذلك من خلال انضباط الفرد والرغبة في البقاء على اطلاع من مصادر المعلومات الموثوق بها والجهود الحثيثة للجميع”.

المصدر: RT