ليبيا – رحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة في ليبيا والجهود التي يبذلها الرئيس التونسي عبد المجيد تبون لجمع أطراف الصراع في ليبيا على طاولة الحوار السياسي.

السلمي وفي كلمة له اليوم الأربعاء خلال افتتاح الجلسة الختامية من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العرب طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة واعتماد الحل السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا.

وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة في غاية الخطورة تجاوزت مرحلة تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية إلى نزعة الاحتلال العسكري المباشر من قبل الدول الاقليمية ذات التوجهات الاستعمارية الطامعة في وضع يدها على ثروات الشعب العربي واتخاذ الأراضي العربية ساحةً للصراعات.

ونوّه رئيس البرلمان العربي إلى أنه وإدراكاً من البرلمان لخطورة هذه التدخلات الاقليمية على سيادة وأمن الدول العربية وأهمية وجود موقف عربي موحد للتعامل معها والعمل على إيقافها معروض على الجلسة مشروع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا.