انجلترا – يحتضن ملعب “أنفيلد”، اليوم الأربعاء الساعة (19:15) بتوقيت غرينيتش، اللقاء المرتقب بين ليفربول وضيفه كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن مدربا الناديين التشكيلة الأساسية لفريقيهما قبل نحو ساعة من خوض هذا اللقاء، بين “الريدز” متصدر “البريمير ليغ”، برصيد 83 نقطة، وضيفه كريستال بالاس، صاحب المركز التاسع، برصيد 42 نقطة.

ووضع المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة صيفه كريستال بالاس:

بينما سيبدأ المدير الفني لفريق كريستال بالاس، روي هودجسون، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه، لمواجهة مضيفه “الريدز”:

المصدر: “twitter/@LFC/@CPFC”