ليبيا – قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك إن زيادة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستهدفة للرئيس رجب طيب أردوغان بعد ما وصفه بـ”تراجع حفتر” أمام من وصفهم بـ” الشعب الليبي” ليست مصادفة.

جليك شدد في تغريدة على “تويتر” وفقاً لوكالة “الاناضول” التركية على أن تصريحات ماكرون التي تستهدف تركيا ورئيسها أردوغان، بخصوص ليبيا والمتوسط غير مقبولة إطلاقاً.

وزعم جليك أن فرنسا داعمة للسياسات المشجعة على عدم الاستقرار في ليبيا والبحر المتوسط، مدعيًا أن تركيا تدعم الشعب الليبي بناء على طلب ما وصفها بـ”الحكومة المدعومة دولياً” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) في ليبيا .

وقال أن فرنسا تساند من وصفه بـ”الانقلابي حفتر ومليشياته غير الشرعية” (القوات المسلحة الليبية وقائدها العام) ، زاعماً بأن تركيا تقف إلى جانب من وصفه بـ”الممثل الشرعي للشعب الليبي” .

ووصف في ختام حديثه دعوة ماكرون إلى وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وحديثه عن أن فرنسا هي مفتاح الحل في هذا البلد بـ”هذيان واضح ومؤشر على استمرار العقلية الاستعمارية القديمة” حسب زعمه.